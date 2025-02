POL-Pforzheim: (FDS) - Diebstahl von BMW X5 - Tipps von der Polizei zur Prävention

Horb Bildechingen (ots) - Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Robert-Bosch-Straße mit seinem PKW frontal auf einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW-Anhänger. Ein Zeuge konnte vermutlich den Aufprall hören und einen PKW in Fahrtrichtung Horb wegfahren sehen. Laut diesem ...

mehr