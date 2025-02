POL-Pforzheim: (FDS)- Unbekannter Täter flüchtet nach Zusammenstoß zwischen seinem PKW und einem Anhänger - Polizei bittet um Zeugen

Pforzheim (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen in der Innenstadt einer Frau ihre Tasche mit Bargeld entwendet. Die Rentnerin hob gegen 09:45 Uhr mehrere hundert Euro Bargeld an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße ab. Anschließend verstaute sie die Banknoten in ihrer mitgeführten Tasche. Vor der Filiale gelang es einem Unbekannten die Tasche zu ...

