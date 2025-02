POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Seniorin nach Bargeldabhebung bestohlen

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen in der Innenstadt einer Frau ihre Tasche mit Bargeld entwendet.

Die Rentnerin hob gegen 09:45 Uhr mehrere hundert Euro Bargeld an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße ab. Anschließend verstaute sie die Banknoten in ihrer mitgeführten Tasche. Vor der Filiale gelang es einem Unbekannten die Tasche zu entwenden und fußläufig zu flüchten.

Der Täter kann von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,60 - 1,70 m groß - dunkle Haare - dunkle Bekleidung

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Diebstahl machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Allgemeine Tipps der Polizei:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

