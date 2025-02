POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Überholmanöver mit 1,8 Promille geht schief

Freudenstadt (ots) - Am Freitag hat das Polizeirevier Freudenstadt zwischen 9:00 und 11:30 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Moosstraße durch. In kurzer Zeit wurden mehrere Verstöße festgestellt. Fünf Fahrer nutzten ihr Handy am Steuer. Elf Personen trugen keinen Sicherheitsgurt. Zudem wurden Verstöße gegen die Kindersicherung und Ladungssicherung ...

