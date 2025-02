POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle in Freudenstadt

Pforzheim (ots) - Im Laufe des Freitags sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Südweststadt eingedrungen. Mit derzeitigem Sachstand verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 14:45 Uhr Zutritt zu der in der Bleichstraße gelegenen Wohnung, indem sie Bohrwerkzeug einsetzten und damit den Schließzylinder manipulierten. Im Inneren wurden sämtliche Regale und Schränke ...

