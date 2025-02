Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Frontalzusammenstoß mit Personenschaden

Tiefenbronn (ots)

Am Samstagvormittag geriet vom Würmtal in Fahrtrichtung Tiefenbronn eine 19-jährige Autofahrerin in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Die 19-jährige Fahrerin und ihr 16-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des anderen PKW wurden hingegen nur leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag, die beiden PKW erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Unfallstelle konnte nach einer Sperrung wenigen Stunden wieder freigegeben werden.

Julia Weiss, Pressestelle

