POL-MA: Heidelberg: Betrugsmasche "Schockanruf mit falschem Polizeibeamten" zunächst erfolgreich - Korrekturmeldung

Mannheim (ots) - Am Dienstag gegen 14:20 Uhr fuhr ein 16-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad der Marke Elops entlang der Weinbergstraße in Richtung Feldstraße. An der Einmündung zur Pfalzstraße verlor sie in einem abschüssigen Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte schließlich mit einem geparkten Auto der Marke VW sowie einer Hauswand in ...

