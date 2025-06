LPI-J: Geklautes Moped wiedergefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: In ein leerstehendes Mehrfamilienhaus Am Neuen Haus drangen im Zeitfenster vom 23.05.2025 bis zum vergangenen Donnerstag unbekannte Diebe ein. Sie zerschlugen ein Waschbecken und entwendeten eine Mischbatterie sowie einen Verteilerkasten. Mit dem Beutegut verließen sie das Objekt in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr