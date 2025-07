Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin bleibt zwischen Auto und Hauswand stecken

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 14:20 Uhr fuhr ein 16-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad der Marke Elops entlang der Weinbergstraße in Richtung Feldstraße. An der Einmündung zur Pfalzstraße verlor sie in einem abschüssigen Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte schließlich mit einem geparkten Auto der Marke VW sowie einer Hauswand in der Pfalzstraße. Hier blieb die Radfahrerin schließlich stecken. Durch den Aufprall trug sie leichte Verletzungen davon und begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung.

Das Fahrrad der 16-Jährigen sowie das geparkte Auto wurden durch die Kollision beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

