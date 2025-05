Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch (30.04.25) gegen 22:30 Uhr ereignete sich in der Asselheimer Weinstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 15 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Weinstraße in Richtung Grünstadt und wollte an der Einmündung zur Schloßstraße nach links in diese abbiegen. Als er seinen Abbiegevorgang bereits begonnen hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem ihm nachfolgenden 16 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrades. Dieser hatte das Kleinkraftrad überholen wollen. Die beiden jungen Fahrer verletzten sich leicht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden, war jedoch weiter fahrbereit.

