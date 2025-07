POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen und Polizisten angegriffen

Heidelberg (ots) - Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr endete ein Streit an der Bushaltestelle am Bismarckplatz in einem Polizeieinsatz. Nachdem der Bus an der Haltestelle hielt und einige Fahrgäste aussteigen wollten, wartete eine 27-jährige Frau den Aussteigevorgang nicht ab und versuchte in den Bus zu gelangen. Einem 69-jährigen Mann, welcher ebenfalls zusteigen ...

