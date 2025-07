POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh wurden in einem Parkhaus im Mannheimer Stadtteil Herzogenried eine Hauswand sowie ein Fahrzeug mit einem farbigen Filzstift beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge stellte der Besitzer sein Fahrzeug am Montag gegen 16:45 Uhr in einem Parkhaus in der Waldhofstraße ab. Bei seiner Rückkehr am ...

mehr