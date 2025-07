Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Fahrer rammt mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge

Mannheim (ots)

Am Dienstag meldete sich um kurz nach 22:45 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und meldete, dass ein Ford in der Kirchbergstraße einen Unfall verursacht hatte und der Fahrer anschließend zu Fuß von der Unfallstelle geflohen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Ford auf der Kirchbergstraße in Richtung Wartburgstraße. Er prallte mit seinem Auto auf einen am Straßenrand geparkten Citroen und drückte dieses gegen eine Hauswand. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden. Trotz des Unfalls fuhr der Ford weiter und rammte kurze Zeit später einen VW auf der rechten Straßenseite sowie einen Audi auf der linken Straßenseite. Der so verursachte Schaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Doch anstatt den Unfall zu melden, flüchtete der Fahrer und ließ sein inzwischen fahruntüchtiges Auto zurück. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal kehrte der 40-jährige, mutmaßlich verantwortliche Fahrer an die Unfallstelle zurück. Bei ihm konnte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Ob er bereits zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen den 40-Jährigen besteht nun der Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss sowie einer Unfallflucht.

