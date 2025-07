Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: LKW auf Festwiese umgekippt // PM Nr.1

Ladenburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr kippte auf der Ladenburger Festwiese ein LKW um. Der 40-Tonner war mit Sand beladen, welcher für das am Wochenende stattfindende Drachenbootrennen bestimmt war. Wieso der LKW umkippte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der LKW-Fahrer befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Fahrerkabine. Er konnte von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs verletzt aus dem Führerhaus gerettet werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Die Einsatzmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dauern noch an.

