Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 11-Jähriger bei Unfall verletzt

Dossenheim (ots)

Ein 11-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall mit einem Auto am Montag gegen 07:30 Uhr in der Kirchstraße leicht verletzt. Eine 55-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte vom Dachsweg in die Kirchstraße abbiegen, wobei sie den 11-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Der Rettungsdienst versorgte die Wunde ambulant. Er musste glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Rad des 11-Jährigen entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell