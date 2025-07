Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Leimen (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße und Römerstraße ein 18-jähriger Fahranfänger mit einer Straßenbahn und verursachte einen Schaden von mindestens 30.000 Euro. Der 18-Jährige wollte mit seinem Ford von der Bismarckstraße in die Römerstraße abbiegen, als er frontal mit der dort herannahenden Straßenbahn kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford auf einen Pfosten am Straßenrand geschoben und beschädigte auch diesen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

