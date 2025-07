Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Goldbrosche gestohlen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr entwendeten zwei noch unbekannte Frauen einer 66-Jährigen eine Goldbrosche aus deren Wohnung. Die zwei Unbekannten sprachen die 66-Jährige zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße an und händigten ihr einen Werbe-Flyer für den Ankauf von Gold und Wertgegenständen aus. Kurz darauf vereinbarte die 66-Jährige einen Termin, wonach die beiden Täterinnen die Wohnung der Frau aufsuchten. Hier kauften die Beiden der Frau dann tatsächlich auch Wertgegenstände ab. Nachdem die Täterinnen verschwunden waren, bemerkte die 66-Jährige das Fehlen einer Goldbrosche. Ersten Ermittlungen zufolge nutzen die beiden Täterinnen die Verkaufssituation aus, um an die Brosche zu gelangen. Der Wert ist noch nicht näher bestimmt. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die ebenfalls in Kontakt zu den beiden Täterinnen standen oder Hinweise zu deren Identität geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06203 9305-0 zu melden.

