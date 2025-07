POL-MA: Mannheim: Motorrad aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang Unbekannte in mehrere Wohnhäuser im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ein. Aus den unterschiedlichen Wohnanwesen wurden diverse Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet. In den frühen Morgenstunden von Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Straße "Entenstrich". ...

