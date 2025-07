Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebe nutzen Hilfsbereitschaft aus - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Eine 87-Jährige war am Montag im Stadtteil Pfaffengrund unterwegs, um auf einer Bank in der Marktstraße Geld abzuheben. In der rechten Hand hielt sie ihre offenstehende Handtasche. Gegen 14 Uhr begegnete die Seniorin auf dem Gehweg einem Mann, dem scheinbar zufällig Kleingeld aus der Hand fiel. Die 87-Jährige bückte sich, um dem Mann beim Aufsammeln der Münzen zu helfen. Diese Situation nutzte der Unbekannte, um aus der offenen Handtasche den Geldbeutel der Frau zu stehlen. Der Dieb flüchtet dann in Richtung Baumschulenweg/ Gartenanlage Himmelswiese. Es gibt Hinweise, dass noch ein weiterer Mann in den Trickdiebstahl verwickelt war. Was genau dieser tat und wie er aussah, ist Gegenstand der weiteren Diebstahlsermittlungen. Der Haupttatverdächtige wird als ungefähr 25 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze 3/4-Hose. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem mitteleuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 oder direkt bei der Ermittlungsgruppe unbare Zahlungsmittel unter der Telefonnummer 0621/ 174-3270 zu melden.

