POL-MA: Mannheim: Einbruch in Prüfgesellschaft - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13 Uhr am Samstag und 07 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in das Gebäude einer Prüfgesellschaft in der Marie-Curie-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Seitentür des Gebäudes aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Es wurden Notebooks entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

