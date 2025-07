Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrug an Selbstscankasse aufgeflogen

Heidelberg (ots)

Eine 47-Jährige war am Montag in Begleitung ihrer 14-jährigen Tochter in einem Supermarkt im Franzosengewann einkaufen. Ihre Waren, ein Brot und mehrere Salatboxen, scannten sie um kurz nach 15 Uhr an der Selbstbedienungskasse des Marktes ein. Dabei bemerkte ein Mitarbeiter, dass der tatsächliche Inhalt nicht mit den gesannten Klebeetiketts übereinstimmte. So wurde das Brot vom System nur als Brötchen mit einem deutlich geringeren Preis erfasst. Der Mitarbeiter sprach die beiden Frauen nach dem Verlassen des Kassenbereichs auf ihr betrügerisches Tun an und verständigte die Polizei. Es stellt sich heraus, dass die beiden ihren Einkauf durch den Etikettenschwindel um knapp 40 Euro billiger machten. Sie müssen sich nun wegen Betruges verantworten. Zudem erteilte ihnen das Unternehmen ein einjähriges Hausverbot für den Einkaufsmarkt.

