POL-HSK: Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Brilon (ots) - Ein Mann entblößte sich in der Südstraße vor Autofahrern. Am 15.05.2025 gegen 10:40 Uhr erhielt die Polizei in Brilon die Information, dass ein Mann sein Geschlechtsteil entblößen und an diesem manipulieren soll. Die sofort eingesetzten Kräfte konnten vor Ort keinen Verdächtigen mehr feststellen. Eine Zeugin beschrieb den Polizeibeamten die Situation. Insbesondere wenn Autos an dem Mann ...

mehr