Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei ermittelt Exhibitionisten in der Innenstadt

Brilon (ots)

Ein Mann entblößte sich in der Südstraße vor Autofahrern. Am 15.05.2025 gegen 10:40 Uhr erhielt die Polizei in Brilon die Information, dass ein Mann sein Geschlechtsteil entblößen und an diesem manipulieren soll. Die sofort eingesetzten Kräfte konnten vor Ort keinen Verdächtigen mehr feststellen. Eine Zeugin beschrieb den Polizeibeamten die Situation. Insbesondere wenn Autos an dem Mann vorbeigefahren seien, habe er die Handlungen wiederholt. Im Rahmen der Fahndung und weiteren Ermittlungen fiel der Verdacht schnell auf einen 33-jährigen Polen, der in Brilon lebt. Der polizeibekannte Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Ihm droht ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

Weitere Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

