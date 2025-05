Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 11-Jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Marsberg (ots)

Eine 11-jährige Fahrradfahrerin prallte in Marsberg gegen ein abbiegendes Auto. Am 14.05.2025 gegen 15:30 Uhr beabsichtigte das Mädchen, an der Kreuzung Carolus-Magnus-Straße / Kaiser-Otto-Ring / Corveyer Weg aus dem Kaiser-Otto-Ring nach links in die Carolus-Magnus-Straße abzubiegen. Dabei stieß sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem Pkw zusammen, der aus der Carolus-Magnus-Straße rechts in den Kaiser-Otto-Ring einbiegen wollte. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte die Verletzte ins Krankenhaus.

