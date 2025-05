Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kasse am "Caller Eierschrank" aufgebrochen

Meschede (ots)

In Meschede-Calle machten sich bislang unbekannte Täter an einem SB-Eierverkauf zu schaffen. Der Eierverkaufsstand befindet sich an der Schützenhalle Calle in der Mescheder Straße. Dort dient ein umfunktioniertes Ölfass als Kasse. Zwischen dem 11.05.2025 um 14:15 Uhr und dem 12.05.2025 um 10:00 Uhr wurde das Fass aufgebrochen und die Kasse geleert.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 zu melden.

