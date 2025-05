Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Brilon (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer und sein 16-jähriger Sozius wurden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Am 12.05.2025 gegen 18:40 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Brilon die L 913 aus Richtung der B 7 in Richtung Hoppecke. Der 17-jährige Briloner beabsichtigte, die L 913 aus Richtung Kohlweg in Richtung Plattenberg zu queren. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit der 33-Jährigen Autofahrerin.

Beide Jugendliche wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser transportiert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

