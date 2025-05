POL-HSK: Einbrüche in Alme und Thülen

Schmallenberg (ots) - Zwei Radfahrer stürzten in Gleidorf auf einem Wirtschaftsweg zwischen Gleidorf und Winkhausen in Höhe des Golfplatzes. Am 12.05.2025 gegen 17:15 Uhr befuhr eine Gruppe Radfahrer den abschüssigen Weg "In der Schmalnau", als ein 22-jähriger Schmallenberger dem Vorausfahrenden auffuhr. Beide stürzten und verletzten sich schwer. Der eingesetzte ...

mehr