POL-HSK: 16-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Olsberg (ots) - Am 12.05.2025 gegen 17:15 Uhr wurde ein 11-Jähriger Radfahrer in Olsberg-Bruchhausen von einem Auto angefahren. Der Autofahrer flüchtete. Nachtrag: Der 84-jährige Autofahrer meldete sich im Nachgang am 13.05.2025 telefonisch bei der Polizei in Brilon. Er teilte mit, dass er an dem Verkehrsunfall beteiligt war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde ...

mehr