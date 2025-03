Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: Pressemitteilung der PI Rotenburg für den Zeitraum Freitag, 14.03.2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025 14:00 Uhr

Rotenburg (ots)

Fintel - Einbruch in Kirchenbüro

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonnabend in das Kirchenbüro der St. Antonius-Kirchengemeinde in Fintel ein. Hierzu brachen sie zwei Terrassentüren auf, betraten das Gebäude und durchsuchten dieses. Mit etwas Bargeld wurde der Tatort anschließend wieder in unbekannte Richtung verlassen. Zeugen die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 4261 947-0 zu melden.

Rotenburg - Unfall mit Fahrerflucht durch E-Scooter

In der Straße Auf dem Loh kam es am Freitag, den 14.03.2025, gegen 15:40 Uhr, zu einem Beinaheunfall zwischen dem Fahrzeugführer eines E-Scooters und dem Fahrzeugführer eines Transporters. Der E-Scooters drohte mit dem Transporter zusammenzustoßen, woraufhin der Fahrzeugführer seinen Transporter ruckartig an die Seite lenkte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er touchierte dabei jedoch ein anderes Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand Sachschaden an den beiden Fahrzeugen. Der E-Scooter entfernte sich unerlaubt von Unfallort. Ob der Fahrzeugführer des E-Scooters das Unfallgeschehen überhaupt bemerkt hat ist derzeit nicht bekannt. Zeugen die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 4261 947-0 zu melden.

Ruhestörung endete in der Zelle

Im Verlauf der Nacht kam es bei einem Trinkgelage in einer Obdachloseneinrichtung in Rotenburg zu mehreren Einsätzen, die alle durch denselben Verursacherkreis zu verantworten waren. Nachdem aus dem Kreis der Verursacher im weiteren Verlauf der Nacht noch zu Nötigungshandlungen zum Nachteil eines unbeteiligten Bewohners gekommen war, wurde die Veranstaltung beendet und die Verursacher in Gewahrsam genommen. Erst am Ende der Nachtruhe konnten die Verursacher wieder nach Hause gehen.

