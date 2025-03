Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Raub in Zeven - 74-Jähriger überfallen, Tatverdächtiger festgenommen ++ Zeven: Polizei stellt täuschend echte Soft-Air-Pistole sicher ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Raub in Zeven - 74-Jähriger überfallen, Tatverdächtiger festgenommen ++

Zeven. Ein 74-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Zeven wurde am Donnerstagnachmittag (13. März 2025) Opfer eines schweren Raubes auf dem Parkplatz einer Postfiliale im Brakeweg. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger bedrohte ihn mit einem abgedeckten Gegenstand und entriss ihm sein Mobiltelefon. Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Flucht durch die Polizei festgenommen werden.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Senior gegen 15:15 Uhr ein Paket in der Postfiliale abgeholt und war gerade in sein Fahrzeug eingestiegen, als der 21-Jährige die Beifahrertür aufriss und sich mit einem abgedeckten, etwa 20-25 cm langen Gegenstand auf den Beifahrersitz setzte. Unter Todesdrohungen forderte er das Opfer auf, loszufahren. Das Opfer kam der Aufforderung nach und steuerte sein Fahrzeug in Richtung Innenstadt.

Nach etwa 250 Metern entschied sich der 74-Jährige zur Flucht, ließ sein Auto auf einem Parkstreifen ausrollen und sprang aus dem Fahrzeug, um die Polizei zu alarmieren. Dabei verletzte er sich leicht am Knie. Der Beschuldigte folgte ihm, holte ihn auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein und entriss ihm sein Mobiltelefon.

Mehrere Zeugen, darunter ein privat anwesender Polizeibeamter der Polizeiinspektion Rotenburg, beobachteten die Auseinandersetzung und verständigten umgehend die Polizei. Als Passanten dem Opfer zu Hilfe kamen, ergriff der Beschuldigte die Flucht in ein angrenzendes Wohngebiet. Der privat anwesende Polizeibeamte nahm sofort die Verfolgung auf, bis der Mann schließlich durch eintreffende Funkstreifenwagen gestellt und vorläufig festgenommen wurde.

Bei dem Tatverdächtigen wurde ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 20-25 cm sowie das geraubte Mobiltelefon sichergestellt. Der 21-Jährige aus der Samtgemeinde Zeven muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

++ Zeven: Polizei stellt täuschend echte Soft-Air-Pistole sicher ++

Zeven. Kurz nach Mitternacht (14. März 2025), kontrollierten Beamte der Zevener Polizei eine dreiköpfige Personengruppe im Brakeweg, nachdem ein Hinweis bei der Polizei wegen einer Ruhestörung einging. Dabei wurde eine täuschend echt aussehende Soft-Air-Pistole sichergestellt.

Als die Einsatzkräfte an die drei Männer - zwei 20-Jährige und einen 25-Jährigen - herantraten, warf der Älteste der Gruppe einen Gegenstand in einen Busch. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Soft-Air-Pistole handelte, die einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlichsah.

Da das Führen von Anscheinswaffen nach dem Waffengesetz verboten ist, leiteten die Beamten gegen den 25-Jährigen ein Bußgeldverfahren ein. Die drei Männer waren alkoholisiert.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Führen von Anscheinswaffen im öffentlichen Raum erhebliche Gefahren und polizeiliche Maßnahmen nach sich ziehen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell