Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz am Goerdelerplatz

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 09.09.2024 gegen 21:45, kam es im Bereich des Goerdelerplatzes in Ludwigshafen zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor wurden mehrere Schüsse gemeldet und eine Personengruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Leuschnerstraße. Durch die Schussgeräusche geriet eine 22-Jährige Passantin in Panik und verletzte sich bei der Flucht leicht am Fuß. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erbittet Zeugenhinweise zur Identifizierung des Täters unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell