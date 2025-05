Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Brilon (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 18:25 Uhr befuhr ein 56 jähriger Motorradfahrer aus Warstein die L637 von Alme kommend in Richtung Madfeld. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Trotz eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer und den Notarzt verstarb der Mann noch am Unfallort. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Das Verkehrskommissariat Brilon hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brilon unter der Rufnummer 0291/90200 zu melden. Stra.17/5

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell