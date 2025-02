POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von 06.02.2025, 16 Uhr bis 07.02.2025, 15 Uhr kam es in Freiburg in der Egonstraße, im Bereich der Einmündung in die Fehrenbachallee, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. ...

