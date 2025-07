Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Raub auf 57-Jährigen - Zeugen gesucht

Rauenberg (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr wurde ein 57-jähriger Mann in seiner Wohnung im Suttenweg Opfer eines schweren Raubes. Der 57-Jährige war an diesem Abend mit einer Internet-Bekanntschaft verabredet, als es schließlich gegen 21 Uhr an der Wohnungstür klingelte. Der 57-Jährige wurde nach dem Öffnen von zwei Unbekannten überrascht und sofort körperlich attackiert. Unter dem Vorhalt einer Pistole forderten die Täter die Herausgabe von Wertgegenständen und durchsuchten die Wohnung. Was bei der Tat entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den Angriff wurde der 57-Jährige so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Während der Fahndungsmaßnahmen befand sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

