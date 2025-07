Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Raub in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war eine 18-Jährige in Begleitung eines 20-Jährigen und eines 22-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Gegen 23:40 Uhr hielten sich die drei am Swanseaplatz auf, als sie von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm einer der Männer den 20-Jährigen unter einem Vorwand zur Seite und bedrohte ihn dann mit einem Messer. Dann verlangte er die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 20-Jährige übergab dem Tatverdächtigen sein Handy. Im weiteren Verlauf riss der andere Täter der 18-Jährigen eine Kette vom Hals und bedrohte den 22-Jährigen mit dem Messer, um an Bargeld zu gelangen. Der 22-Jährige hob Geld von einem Bankautomaten beim Quadrat H3 ab und händigte die Summe an den Unbekannten aus. Nach der Tat entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Person 1: ungefähr 170 cm groß, schlank und mit schwarzen, nach rechts gekämmten Haaren. Er trug dunkle Kleidung und eine Kapuze. Er soll sich mit einem Tuch vermummt haben. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem südosteuropäischen Phänotyp.

Person 2: ungefähr 180 cm groß, normale Statur und dunkle, lockige Haare. Er trug ein weißes oder grünes Trikot sowie eine Jeans.

Beide Männer sprachen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell