POL-MA: Mannheim: Zu schwer für die Straße - Polizei zieht LKW aus dem Verkehr

Dossenheim (ots) - Ein 11-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall mit einem Auto am Montag gegen 07:30 Uhr in der Kirchstraße leicht verletzt. Eine 55-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte vom Dachsweg in die Kirchstraße abbiegen, wobei sie den 11-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Der Rettungsdienst ...

