Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld aus Gaststätte entwendet - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag wurde in den frühen Morgenstunden im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und kurz vor 06:00 Uhr in ein Restaurant in der Hauptstraße eingebrochen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte, in dem sie neben einem Hoftor auch eine Eingangstür aufhebelten. Nachdem sich die Unbekannten Zugang zum Gastraum verschafft hatten, brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten aus einer aufgefundenen Geldbörse knapp 2.000 Euro. Ob auch Bargeld aus den Automaten entwendet wurde und wie hoch der entstandene Gesamtsachschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen und suchen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

