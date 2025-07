Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschmieren Auto und Hauswand mit Filzstift - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh wurden in einem Parkhaus im Mannheimer Stadtteil Herzogenried eine Hauswand sowie ein Fahrzeug mit einem farbigen Filzstift beschädigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stellte der Besitzer sein Fahrzeug am Montag gegen 16:45 Uhr in einem Parkhaus in der Waldhofstraße ab. Bei seiner Rückkehr am Dienstag gegen 06:45 Uhr bemerkte er, dass die Motorhaube seines Daimler Vito Tourer mit einem roten, wasserfesten Filzstift beschmiert worden war. Auf dem Auto war ein Gesicht im Maß von etwa 50 cm x 50 cm zu erkennen. Außerdem wurde bekannt, dass in unmittelbarer Nähe des Abstellortes des Fahrzeugs auch eine Hauswand des Parkhauses mit einem roten Filzstift beschmiert worden war. Auch hierauf war ein Gesicht und darüber hinaus eine Zahlenkombination erkennbar.

Wie hoch der entstandene Gesamtsachschaden ist und ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

