Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Raub aus einem Restaurant - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (6. Mai, 18:35 Uhr) rief die Mitarbeiterin eines Restaurants in der Duisburger Straße die Polizeibeamten wegen eines Diebstahls an. Sie schilderte, dass drei bisher unbekannte Männer in ihrem Restaurant gespeist hätten. Danach hätten sie ihrer Kollegin unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, mehrere große Scheine Bargeld entrissen und seien aus der Lokalität geflüchtet.

Während ihrer Flucht hätte sie sich dem Trio in den Weg gestellt und sei von einem der Männer umgestoßen worden. Alle drei seien danach in Richtung des Bezirksamtes Hamborn geflüchtet. Sie sollen schwarze Kleidung getragen haben und einer von ihnen habe eine stämmige Figur gehabt.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Trio geben können. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell