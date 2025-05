Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Bonn: "Rhein in Flammen" - Notarzteinsatz auf einem Schiff

Duisburg (ots)

Während des Events "Rhein in Flammen" am Wochenende (Samstag, 3. Mai) bei Bonn war ein Notarzt auf einem Fahrgastschiff erforderlich. Eine 34-jährige Frau verlor ihr mehrfach ihr Bewusstsein. Hilfsbereite Zeugen kümmerten sich um die ohnmächtige Bonnerin. Polizisten der Wasserschutzpolizeiwache Bonn nahmen einen Arzt an Bord und fuhren ihn zu der Patientin auf dem Fahrgastschiff.

Dieser behandelte die Frau medizinisch vor Ort und stabilisierte sie. Anschließend brachten die Wasserschützer die 34-Jährige an Land, wo sie mit einem Rettungswagen abgeholt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell