POL-DU: Vierlinden: Fahrt unter Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter

Duisburg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten Polizisten am Sonntag (04. Mai, 10:30 Uhr) einen E-Scooter-Fahrer am Franz-Lenze-Platz kontrollieren. Trotz mehrfacher Aufforderung hielt der Fahrer (33) nicht an und flüchtete schließlich. Während der Flucht schmiss er seinen E-Scooter auf einen Grünstreifen und eilte zu Fuß weiter. Bei der Kontrolle des E-Scooters stellte sich heraus, dass dieser zuvor gestohlen wurde. Der Flüchtige versteckte sich in einem Gebüsch aber die Beamten stellten ihn.

Obwohl er mehrmals aufgefordert wurde, sich kooperativ zu verhalten, ging er mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu. Mithilfe eines Distanzelektroimpulsgerät gelang es schließlich den 33-Jährigen zu überwältigen. Er schilderte den Beamten, vor kurzer Zeit noch Betäubungsmittel konsumiert zu haben, deshalb entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

