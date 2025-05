Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Autobrand - Zeugensuche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (7. Mai, 00:35 Uhr) geriet ein schwarzer Renault in der Schwabenstraße/Im Holtkamp aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Ein Zeuge berichtete den Polizisten, dass er in der Nähe gewesen sei und plötzlich den Geruch von Feuer wahrgenommen habe. Durch die Flammen wurde ein daneben parkender weißer Renault ebenfalls an der Heckklappe beschädigt.

Warum das Feuer entstanden ist, ist nun Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

