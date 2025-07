Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit um Zustieg in Bus endet in Polizeieinsatz

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr endete ein Streit an der Bushaltestelle am Bismarckplatz in einem Polizeieinsatz. Nachdem der Bus an der Haltestelle hielt und einige Fahrgäste aussteigen wollten, wartete eine 27-jährige Frau den Aussteigevorgang nicht ab und versuchte in den Bus zu gelangen. Einem 69-jährigen Mann, welcher ebenfalls zusteigen wollte, missfiel das Verhalten der Frau, wonach er diese am Arm nach draußen zog. Hierbei soll die Frau leichte Schmerzen verspürt haben. Im Anschluss beleidigten sich die beiden Streitparteien. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Streit letztlich schlichten. Beide sehen nun einer Strafanzeige wegen Beleidigung entgegen. Der 69-Jährige muss sich außerdem wegen der Körperverletzung verantworten.

