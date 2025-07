Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 28-Jähriger wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Walldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erlassen. Ihm wird eine schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Der Tatverdächtige soll am Mittwoch, 08. Juli 2025, gegen 05:15 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Walldorf betreten und unter Vorhalt einer ungeladenen Schreckschusspistole die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben. Die verängstigte 54-jährige Kassiererin händigte daraufhin Bargeld in Höhe von etwa 125 Euro aus. Anschließend flüchtete der 28-jährige Tatverdächtige zu Fuß. Während des Vorfalls war ein weiterer 35-jähriger Zeuge im Verkaufsraum der Tankstelle zugegen, welcher die Verfolgung aufnahm und den Räuber unweit der Tatörtlichkeit zu Boden stoßen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten konnte. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch nahm den 28-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Am 09. Juli 2025 wurde der 28-Jährige der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgrund einer bestehenden Fluchtgefahr sowie der Schwere der Tat erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell