Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger entwendet

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 06. Juni, 16.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Anhänger, welcher in der Ehrenbergstraße geparkt war. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Modell der Marke "Böckmann" in noch unbekanntem Wert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0149656/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell