Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Freundschaft bewahrt 27-Jährigen vor dem Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der Mann war der Justiz aus einer Verurteilung wegen Geldwäsche noch eine vierstellige Summe schuldig. Da der 27-Jährige die Geldstrafe nicht selbst begleichen konnte, half ihm ein Freund aus und bewahrte ihn vor dem Gefängnis.

Der 27-jährige Ukrainer war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 27-Jährige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Im Jahr 2021 war er wegen leichtfertiger Geldwäsche in zwei Fällen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 1.000 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen abzusitzen.

Weil er die Strafe nicht selbst begleichen konnte, bezahlte sein mitreisender Freund die ausstehende Geldstrafe und ersparte ihm somit den drohenden Gefängnisaufenthalt.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann gleich zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

