Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl Gesuchter klingelt bei der Bundespolizei

27-Jähriger musste ins Gefängnis

Oldenburg (ots)

Ungewöhnlicher "Fahndungserfolg" für die Bundespolizei in Oldenburg am Donnerstagabend. Um sich nach einer Übernachtungsmöglichkeit zu erkundigen, klingelte ein 27-Jähriger gestern Abend an der Tür der Dienststelle am Hauptbahnhof. Wie sich herausstellte lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor. Jetzt hat er ungewollt eine neue Unterkunft, er muss für fast vier Monate ins Gefängnis.

Gegen 19:30 Uhr läutete der Mann an der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Eigentlich wollte er sich nur nach einer Übernachtungsmöglichkeit erkundigen. Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab aber, dass der 27-jährige Deutsche per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Der Mann musste aus einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung aus dem Jahr 2023 noch eine offene Geldstrafe von 3.390 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 113 Tagen verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er jetzt seine Strafe verbüßt und damit für knapp vier Monate eine Unterkunft hat.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte 27-Jährigen wegen Diebstahls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell