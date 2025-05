Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Bäckerei

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch an der Lohausstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit von Dienstagabend (19:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (05:20 Uhr) eine Fensterscheibe einer Bäckerei ein und verschafften sich so Zutritt zum Arbeitsbereich. In den Verkaufsraum gelangten sie nach bisherigen Informationen nicht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

