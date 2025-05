POL-RE: Castrop-Rauxel: 58-Jährige vermisst - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag informierten Zeugen die Polizei unabhängig voneinander über ein aggressives Fahrverhalten eines Motorradfahrers. Gegen 12:40 Uhr war ein 56-Jähriger aus Herten zu Fuß an der Langenbochumer Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Motorradfahrer an ihm vorbei. Der junge Mann war laut Angaben des Zeugen zu schnell unterwegs. Einen Helm trug er nicht. Als der Hertener ...

mehr