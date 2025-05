POL-RE: Herten: Motorradfahrer beleidigt Passanten

Recklinghausen (ots) - Auf der Bottroper Straße in Kirchhellen sind am Dienstagabend ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin zusammengestoßen. Der 20-jährige Motorradfahrer aus Gladbeck wurde dabei schwer verletzt, er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sowohl die 42-jährige Autofahrerin aus Bottrop als auch der 20-Jährige in Richtung Bottrop ...

mehr